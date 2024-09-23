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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1930 года G "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года G "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года G "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 195,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1930
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (96) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 13 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1930 "Освобождение Рейнской области" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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