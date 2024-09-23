Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1930 года G "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 195,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1930
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (96) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 13 марта 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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