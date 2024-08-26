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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1930 года E "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года E "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года E "Освобождение Рейнской области" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 32000 JPY
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Освобождение Рейнской области" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1930 "Освобождение Рейнской области" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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