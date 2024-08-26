Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1930 года E "Освобождение Рейнской области" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1930
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Освобождение Рейнской области" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 32000 JPY
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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