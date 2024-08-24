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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1930 года J "Фогельвейде" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года J "Фогельвейде" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года J "Фогельвейде" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15,11 гр
  • Чистого серебра (0,2429 oz) 7,555 гр
  • Диаметр 30,1 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1930
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (106) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Фогельвейде" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64426 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 27 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
608 $
Цена в валюте аукциона 96000 JPY
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 91 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Wormser Auktionshaus - November 29, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1930 J "Фогельвейде" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1930 "Фогельвейде" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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