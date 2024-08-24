Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1930 года J "Фогельвейде" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15,11 гр
- Чистого серебра (0,2429 oz) 7,555 гр
- Диаметр 30,1 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1930
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (106) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Фогельвейде" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64426 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 27 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
608 $
Цена в валюте аукциона 96000 JPY
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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