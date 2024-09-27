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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1930 года G "Фогельвейде" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года G "Фогельвейде" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года G "Фогельвейде" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15,11 гр
  • Чистого серебра (0,2429 oz) 7,555 гр
  • Диаметр 30,1 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1930
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (127) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Фогельвейде" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 81 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Status International - June 7, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 G "Фогельвейде" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1930 "Фогельвейде" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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