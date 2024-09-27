Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1930 года G "Фогельвейде" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15,11 гр
- Чистого серебра (0,2429 oz) 7,555 гр
- Диаметр 30,1 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1930
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (127) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Фогельвейде" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 19 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 26 марта 2023
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Дата 22 марта 2023
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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