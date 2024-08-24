Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1930 года E "Фогельвейде" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15,11 гр
- Чистого серебра (0,2429 oz) 7,555 гр
- Диаметр 30,1 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1930
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (93) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Фогельвейде" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3047 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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