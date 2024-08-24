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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1930 года E "Фогельвейде" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года E "Фогельвейде" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1930 года E "Фогельвейде" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15,11 гр
  • Чистого серебра (0,2429 oz) 7,555 гр
  • Диаметр 30,1 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (93) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1930 года "Фогельвейде" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3047 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1930 E "Фогельвейде" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1930 "Фогельвейде" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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