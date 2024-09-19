Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1929 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 122,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1929
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Конституция" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30253 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 851 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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