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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1929 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года E "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года E "Конституция" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 122,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Конституция" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30253 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (8)
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 851 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Конституция" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1929 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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