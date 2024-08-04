Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1929 года J "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,680
- Тираж PROOF 800
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1929
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Лессинг" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4194 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 660 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
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Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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