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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1929 года J "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года J "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года J "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,680
  • Тираж PROOF 800

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1929
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Лессинг" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4194 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 660 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 J "Лессинг" на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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