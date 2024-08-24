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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1929 года G "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года G "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года G "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1929
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Лессинг" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1200 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Attica Auctions - June 24, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Heritage - December 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1929 G "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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