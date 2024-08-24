Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1929 года G "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1929
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Лессинг" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1200 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Attica Auctions
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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