Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1929 года E "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1929
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Лессинг" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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