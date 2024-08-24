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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1929 года E "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года E "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1929 года E "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1929 года "Лессинг" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность PF60 PCGS
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF60 PCGS
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Heritage - June 17, 2021
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Heritage - June 17, 2021
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Александр - June 2, 2021
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1929 E "Лессинг" на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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