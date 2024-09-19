Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1925 года J "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 492,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1925
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1925 года "Рейнланд" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1427 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4750 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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