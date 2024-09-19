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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1925 года J "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1925 года J "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1925 года J "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 492,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1925
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1925 года "Рейнланд" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1427 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4750 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 J "Рейнланд" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1925 "Рейнланд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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