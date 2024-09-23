Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1925 года F "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 172,875
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1925 года "Рейнланд" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1815 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- BAC (14)
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (2)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (5)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Kroha (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- MUNZE (2)
- NOA (2)
- Numisbalt (2)
- Rauch (2)
- Rio de la Plata (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (3)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (5)
- Universum Coins GmbH (1)
- V. GADOURY (1)
- VL Nummus (5)
- WAG (3)
- WCN (1)
- Александр (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 рейхсмарки 1925 "Рейнланд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск