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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1925 года F "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1925 года F "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1925 года F "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 172,875

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1925 года "Рейнланд" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1815 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1925 F "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1925 "Рейнланд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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