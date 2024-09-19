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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1925 года E "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1925 года E "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1925 года E "Рейнланд" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 441,100
  • Тираж PROOF 229

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1925 года "Рейнланд" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 90000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1925 E "Рейнланд" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1925 "Рейнланд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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