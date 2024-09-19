Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1925 года E "Рейнланд" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 441,100
- Тираж PROOF 229
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1925 года "Рейнланд" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 90000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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