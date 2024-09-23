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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1923 года F "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1923 года F "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1923 года F "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1923 года "Конституция" со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2451 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (6)
  • Künker (7)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
606 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF,
Цена
Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1923 F "Конституция" на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1923 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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