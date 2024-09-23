Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1923 года F "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1923 года "Конституция" со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2451 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.
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- UBS (1)
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
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Дата 15 марта 2013
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
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Где продать?
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