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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1923 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1923 года E "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1923 года E "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,030,000
  • Тираж PROOF 2,291

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1923 года "Конституция" со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33248 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 3 марки 1923 E "Конституция" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PR66 DCAM PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 марки 1923 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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