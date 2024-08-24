Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1923 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,030,000
- Тираж PROOF 2,291
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1923
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1923 года "Конституция" со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33248 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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