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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года. Смещение штемпеля (Германия, Bеймарская республика)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 500 марок 1923 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
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Германия 500 марок 1923 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 500 марок 1923 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 500 марок 1923 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 500 марок 1923 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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