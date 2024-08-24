Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года. Смещение штемпеля (Германия, Bеймарская республика)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года. Смещение штемпеля. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
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Где продать?
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