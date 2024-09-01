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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 500 марок 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 27,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,008,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 71246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (7)
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  • Teutoburger (15)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
  • WAG (4)
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 500 марок 1923 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 J на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 500 марок 1923 J на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 500 марок 1923 J на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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