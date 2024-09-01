Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 27,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,008,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 71246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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