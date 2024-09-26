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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 500 марок 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 27,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,404,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 44478 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 23 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (4)
Германия 500 марок 1923 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 500 марок 1923 G на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 500 марок 1923 G на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Германия 500 марок 1923 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 G на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 G на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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