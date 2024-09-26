Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 27,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,404,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 44478 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 23 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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