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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 500 марок 1923 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 27,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,128,000
  • Тираж PROOF 2,053

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 500 марок 1923 E на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 500 марок 1923 E на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Savoca Numismatik - May 11, 2019
Продавец Savoca Numismatik
Дата 11 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 E на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 E на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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