Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 27,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,128,000
- Тираж PROOF 2,053
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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