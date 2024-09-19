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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 500 марок 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 27,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,683,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2365 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 500 марок 1923 D на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 500 марок 1923 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 500 марок 1923 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 500 марок 1923 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Германия 500 марок 1923 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 D на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 D на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 500 марок 1923 D на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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