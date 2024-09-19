Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 27,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,683,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2365 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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