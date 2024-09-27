500 марок 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 190 EUR. Торги состоялись 30 октября 2020.

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