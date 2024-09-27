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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 500 марок 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 27,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 59,278,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 190 EUR. Торги состоялись 30 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NUMMUS Olomouc (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (2)
  • Stephen Album (3)
  • V. GADOURY (1)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Германия 500 марок 1923 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 500 марок 1923 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 500 марок 1923 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Artemide Aste - March 28, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 500 марок 1923 A на аукционе Artemide Aste - February 29, 2020
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Artemide Aste - February 29, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Heritage - November 29, 2012
Германия 500 марок 1923 A на аукционе Heritage - November 29, 2012
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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