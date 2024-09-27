Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Artemide Aste s.r.l.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 27,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 59,278,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 190 EUR. Торги состоялись 30 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Vila Rica Moedas Ltda (1)
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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