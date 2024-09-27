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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Aurea (2)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
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  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (10)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (2)
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1197 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Aurea - May 19, 2018
Продавец Aurea
Дата 19 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Aurea - May 21, 2016
Продавец Aurea
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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