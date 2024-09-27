Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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