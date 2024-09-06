Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1612 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1250 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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