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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1612 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1250 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Via - July 2, 2021
Продавец Via
Дата 2 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Heritage - April 10, 2017
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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