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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5157 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Stephen Album - January 25, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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