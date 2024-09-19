Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5157 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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