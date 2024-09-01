Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 192,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4239 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (10)
  • Heritage (2)
  • Höhn (1)
  • InAsta (1)
  • Kroha (2)
  • Künker (3)
  • NOA (1)
  • Schulman (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Stephen Album (1)
  • Via (1)
  • WAG (3)
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 115 USD
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1923 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 50 рентенпфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск