Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 192,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4239 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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