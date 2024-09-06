Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 451,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2841 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (2)
- WAG (5)
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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