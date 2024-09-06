50 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2841 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

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