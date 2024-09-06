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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 451,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2841 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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