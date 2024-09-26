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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1932 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1932 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1932 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 96,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1932 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (18)
  • Sonntag (2)
  • WAG (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
1565 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1788 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 G на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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