Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1932 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 96,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1932 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- WAG (3)
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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