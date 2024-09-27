Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1932 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 598,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1932 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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