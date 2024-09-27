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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1932 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1932 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1932 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 598,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1932 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (6)
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1932 E на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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