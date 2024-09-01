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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1931 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 291,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Felzmann (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • WAG (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Felzmann - March 12, 2014
Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 J на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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