Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1931 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 291,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1931
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1240 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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