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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 9613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Schulman - July 28, 2022
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Münzenonline - November 27, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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