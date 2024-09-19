Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1931
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 9613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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