Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 22 EUR. Торги состоялись 15 января 2022.
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