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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,125,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 22 EUR. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 D на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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