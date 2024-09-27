50 рейхспфеннигов 1931 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2017.

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