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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1931 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1931 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,624,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1931
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1931 A на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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