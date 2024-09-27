Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1931 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,624,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1931
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1931 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Grün (2)
- Katz (1)
- WAG (1)
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск