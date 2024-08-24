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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1930 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 526,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 J на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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