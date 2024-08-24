Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1930 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 526,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1930
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
Сохранность
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- Universum Coins GmbH (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Где продать?
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