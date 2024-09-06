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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1930 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе CNG - December 1, 2020
Продавец CNG
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Stack's - May 14, 2018
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Aurea - May 27, 2015
Продавец Aurea
Дата 27 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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