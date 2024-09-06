Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1930 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1930
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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