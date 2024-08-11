Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1930 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1930
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1231 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Где продать?
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