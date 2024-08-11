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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1930 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1231 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1930 E на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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