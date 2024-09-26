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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1929 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1929 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1929 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,162,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1929 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе H.D. Rauch за 75 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Nihon (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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