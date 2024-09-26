Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1929 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,162,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1929
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1929 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2346 проданному на аукционе H.D. Rauch за 75 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Nihon (1)
- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Где продать?
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