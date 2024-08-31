Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1929 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,965,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1929
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1929 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Rio de la Plata за 16 USD. Торги состоялись 6 декабря 2022.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Rio de la Plata (1)
Где продать?
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