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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1929 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1929 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1929 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,965,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1929 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Rio de la Plata за 16 USD. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 D на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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