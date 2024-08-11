Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1929 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1929 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,298,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1929
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1929 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (5)
  • WAG (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1929 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1929 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск