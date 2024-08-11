Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1929 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,298,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1929
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1929 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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