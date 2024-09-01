Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6318 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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