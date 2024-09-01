Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6318 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
28755 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1925 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск