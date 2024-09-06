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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,805,000
  • Тираж PROOF 196

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 3450 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
726 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Nomisma Aste - December 9, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Bruun Rasmussen - August 6, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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