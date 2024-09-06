Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,805,000
- Тираж PROOF 196
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 3450 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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