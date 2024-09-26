Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,752,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 675 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
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Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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