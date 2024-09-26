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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1932 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,752,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1932
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 675 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 J "Дуб" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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