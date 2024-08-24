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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1932 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,504,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1932
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20429 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - April 5, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - April 5, 2024
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 5 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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