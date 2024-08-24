Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,504,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20429 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 5 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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