Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,013,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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