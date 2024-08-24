Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1931 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,092,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1931
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7307 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 3000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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