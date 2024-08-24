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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1931 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,092,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1931
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7307 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 3000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность PF55 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 J "Дуб" на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1931 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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