Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1931 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,620,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1931
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2154 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.
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Продавец Künker
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Сохранность AU
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Сохранность XF
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