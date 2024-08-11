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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1931 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,620,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1931
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2154 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 G "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1931 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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