Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1931 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,245,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1931
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1357 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 430 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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