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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1931 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,245,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1357 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 430 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1931 E "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1931 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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