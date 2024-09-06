Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 367,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3202 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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