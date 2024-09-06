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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1930 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 367,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1930
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3202 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1720 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1468 $
Цена в валюте аукциона 1360 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 G "Дуб" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1930 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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