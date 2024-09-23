Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года F "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 630,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (3)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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