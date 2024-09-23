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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1930 года F "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года F "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года F "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 630,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1930
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 F "Дуб" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1930 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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