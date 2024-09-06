Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 354,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
6960 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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