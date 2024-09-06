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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1930 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1930 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 354,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1930
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
6960 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1727 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность Нет оценки
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Stephen Album - January 25, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1930 E "Дуб" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1930 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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