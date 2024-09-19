Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1930 года D "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 606,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1930
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1930 года "Дуб" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32678 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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