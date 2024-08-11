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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 779,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 J "Дуб" на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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