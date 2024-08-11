Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 779,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 10 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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